Joanna Krupa od dzieciństwa mieszka w Stanach Zjednoczonych, a Hollywood to teraz jej drugi dom. Modelka na dobre zagnieździła się w amerykańskim show-biznesie i konsekwentnie buduje tam swoją karierę - bierze udział w sesjach zdjęciowych, występuje w popularnym reality-show "The Real Housewifes of Miami" i imprezuje z innymi sławnymi koleżankami. Przypomnijmy: Krupa na ostrej imprezie z amerykańską celebrytką

Święta natomiast gwiazda spędzi w bardzo rodzinnym gronie. Krupa na swoim Instagramie umieściła mnóstwo świątecznych zdjęć z siostrą Martą i mamą Jolantą, która na co dzień pomaga jej zajmować się domem w Los Angeles, gdy Joanna kręci program w Miami. Nie mogło oczywiście zabraknąć jej przystojnego męża Romaina.

Cała czwórka nie została jednak w Hollywood, ale wyjechała w nieco bardziej zimowe klimaty do kanadyjskiego miasteczka Whistler.

Zobaczcie świąteczne zdjęcia Joanny Krupy i jej rodziny: