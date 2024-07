Niewątpliwy sukces polskiego filmu "Ida" na całym świecie to już fakt. Obraz Pawła Pawlikowskiego z Agatą Kuleszą w roli głównej ma szansę na Złoty Glob. Mówi się również, że nominacja do Oscara jest bardziej niż pewna. Przypomnijmy: "Ida" nominowana do Złotego Globu: reakcja Kuleszy była natychmiastowa

"Ida" większym zainteresowaniem niż w Polsce cieszyła się m.in. we Francji czy Los Angeles, gdzie otrzymała kilka prestiżowych nagród. Jej sława dotarła teraz nawet do Izraela. Michał Piróg na swoim Instagramie pokazał zdjęcie z Tel Avivu, gdzie na jednej z ulic wisiała reklama kultowego już filmu. To może oznaczać tylko jedno - jesteśmy bliżej Oscara niż kiedykolwiek. Tak ogromnego sukcesu chyba nie spodziewał się nikt.

A Wy oglądaliście już "Idę"?

