Święta tuż, tuż! A my wybieramy razem z wami największy świąteczny przebój! Oto nasza lista! Który świąteczny hit uważacie za największy? "Last Christmas", a może "All I Want For Christmas Is You"? Te piosenki zna każdy! Zaczynamy głosowanie, czas start!

Lista świątecznych piosenek:

Last Christmas - Wham!

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Mistletoe - Justin Bieber

Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon & Yoko Ono

Na całej połaci śnieg - Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora

Czerwone Gitary - Jest taki dzień

Skaldowie - Z kopyta kulig rwie

Edyta Górniak - Pada Śnieg

Driving Home For Christmas - Chris Rea

De Su - Kto wie czy za rogiem

Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone