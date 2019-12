Mariah Carey nagrała nową wersję teledysku do piosenki "All I want for Christmas is you"!

Chyba każdy z nas chociaż raz usłyszał piosenkę "All I want for Christmas is you"! Obok utworu "Last Christmas", to jeden z największych bożonarodzeniowych hitów! Po 25 latach od premiery świątecznego utworu, Mariah Carey postanowiła odświeżyć teledysk do tej piosenki! Jak teraz wygląda?

W tym roku obchodzimy dwa, wielkie jubileusze! 35 lat temu świat usłyszał piosenkę "Last Christmas", a 25 rocznicę powstania utworu, świętuje także Mariah Carey z hitem "All I want for Christmas is you". Obydwie kompozycje są uwielbiane przez słuchaczy na całym świecie, a przed świętami Bożego Narodzenia, stacje radiowe regularnie je odtwarzają.

Ostatnio opublikowany został teledysk utworu "Last Christmas" w wersji 4K, a Mariah Carey ze swoim świątecznym przebojem poszła o krok dalej! Piosenkarka postanowiła totalnie odświeżyć teledysk do swojego hitu i nakręciła jego nową wersję! Klip został wyreżyserowany przez Josepha Kahna i w swoim zamyśle miał być zdecydowanie bardziej uniwersalny, niż ten sprzed 25 lat. Teraz możemy podziwiać, jak wygląda świąteczny i magiczny świat, widziany przez pryzmat dziecka!

Jak myślicie, czy nowa wersja teledysku do "All I want for Christmas is you" przypadnie do gustu fanom tego utworu?

To już 25 lat odkąd świat usłyszał świąteczny hit Mariah Carey!