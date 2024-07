Bożonarodzeniowy sweterek z "Bridget Jones" albo czerwony płaszczyk Nathalie z "To właśnie miłość" – te modowe hity zeszły na ulicę wprost z kinowego ekranu! Zobacz, gdzie możesz je kupić i z czym je zestawiać.

Świąteczny sweterek Marka Darcy’ego

Sweterki z reniferem albo Mikołajem to najgorętszy świąteczny trend! Uwielbiamy je nie tylko za to, że przypominają nam kultową scenę, kiedy Bridget po raz pierwszy spotyka się w filmie z Markiem Darcym, lecz także za to, że pozwalają nam na odrobinę humoru i dystansu wobec samych siebie.

Mat. prasowe

Jak je nosić? Najlepiej konsekwentnie na luzie – w zestawieniu z dżinsami albo ciepłą spódniczką przed kolano. I oczywiście najważniejsze: sweter z bożonarodzeniowymi motywami kupujemy też dla naszego ukochanego!

Damski sweter z bałwankiem, C&A, cena: 59,90 zł; sweter z Mikołajem i reniferem, C&A, cena: 59,90 zł; sweter z Mikołajem, C&A, cena: 59,90 zł; sweter z pingwinkami, C&A, cena: 59,90 zł; męski sweter z reniferem, C&A, cena: 59,90 zł.

Mat. promocyjne

Czerwony płaszczyk Nathalie z "To właśnie miłość"

W pięknookiej Nathalie (Martine McCutcheon) zakochał się sam premier Anglii (w tej roli nasz ulubiony Hugh Grant), my za to zakochałyśmy się od pierwszego wejrzenia w jej czerwonym płaszczyku i zestawionymi z nim eleganckimi czarnymi spodniami.

Poza skórzanymi spodniami, świetnie do czerwonego płaszczyka pasuje ołówkowa spódnica do kolan i krótkie rękawiczki. Taki bezpretensjonalny, elegancki look jest idealny nie tylko na Święta, ale i po Świętach.

Rękawiczki, C&A, cena: 79 zł; spódnica boucle, C&A, cena: 129 zł; spodnie, C&A, cena: 79 zł; szal, C&A, cena: 59 zł, wełniany płaszczyk, C&A.

Rozkloszowana sukienka Doris z "Listów do M"

Chociaż w kinach rekordy biją "Listy do M 3" to my na święta i tak wrócimy do kultowej pierwszej części – między innymi ze względu na słodką Doris w jej aksamitnej czerwonej sukience śnieżynki.

Rozkloszowany krój sukienki w stylu Fit & Flare podbił nasze serca i nic w tym dziwnego, bo jest wyjątkowo przyjazny dla kobiecej figury. Dzięki niemu łatwo podkreślisz talię i ukryjesz zbyt masywne uda.

Mat. promocyjne

Sukienka z przezroczystymi wstawkami, C&A, cena: 269 zł; czerwona sukienka Fit & Flare, C&A, cena: 99 zł; odświętna sukienka z kokardą, C&A, cena: 249 zł; aksamitna sukienka, C&A, cena: 129 zł.

Czapka z pomponem Kevina

Bez Kevina nie ma Świąt, a bez jego czapki z pomponem nie ma w tym roku modnego dziecka! Chociaż "Kevin..." w tym roku kończy już... 27 lat (tak, nam też trudno uwierzyć, że premierę miał w 1990 r.!), to nadal nas śmieszy i cieszy – dlatego w tym roku ubieramy nasze maluchy w podobnym, nonszalanckim stylu!

Luzacka czapka z pomponem, bluza z napisem, supermodna kurtka bomberka albo piżama z zabawnym nadrukiem – takie prezenty pod choinką ucieszą każdego dorastającego chłopca!

Mat. promocyjne

Czapka z pomponem i naszywkami, C&A, cena: 34,90 zł; kolorowa czapka z pomponem, C&A, cena: 24,90 zł; czapka z pomponem i dzianinowym wzorem, C&A, cena: 39,90 zł; kurtka bomberka, C&A, cena: 179 zł; zestaw – koszulka z długim rękawem i czapka, C&A, cena: 49,90 zł; bluza z gumowym nadrukiem, C&A, cena: 24,90 zł; dwuczęściowa piżama, C&A, cena: 49, 90 zł.

