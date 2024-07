Kasia Zielińska podobnie jak Małgorzata Kożuchowska na swój ślub wybrała kreację projektu Gosi Baczyńskiej. Kreacja inspirowana była stylem lat 50. i Audrey Hepburn, ulubionej aktorki gwiazdy.

"Nie powiedziałabym o tej sukni, że jest klasyczna. Nie we współczesnym rozumieniu tego terminu. Z dzisiejszej perspektywy tę suknię można by uznać nawet za awangardową. Ona idealnie oddaje krój lat 50. - dopasowana góra zwieńczona kokardką, a właściwie muszką i bardzo wąski dół, i właśnie to zamknięcie dołu, to cała tajemnica kroju Balenciagi. Kasia będzie musiała chodzić jak gejsza. Ale gdyby nagle chciała zrobić szpagat, to też nie będzie miała z tym problemu, taki to niezwykły krój" powiedziała Gosia Baczyńska w rozmowie z Ewą Wojciechowską.