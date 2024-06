Monika Miller zaskoczyła swoich fanów, gdy zrelacjonowała swoją wizytę w salonie sukien ślubnych. Celebrytka nie ma jeszcze pierścionka zaręczynowego na palcu, ale postanowiła wybrać już sukienkę na ten ważny dla niej dzień. Jej ukochany zbiera na idealny pierścionek, bo jak sam twierdzi "zasługuje na najcudowniejszy pierścionek na ziemi".

Monika Miller to wnuczka byłego premiera Leszka Millera. Młoda kobieta chętnie pojawia się na branżowych imprezach i dzieli się swoim życiem na Instagramie, który obserwuje ponad 160 tysięcy osób. Celebrytka pojawiła się nawet w reality show "Królowa przetrwania" po którym zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Od jakiegoś czasu 29-latka jest również zakochana w tajemniczym Pavlo, z którym planuje ślub. Przyszła panna młoda odwiedziła salon sukien ślubnych, by wybrać tę wymarzoną kreację na ten wielki dzień.

Przymierzam suknie ślubne, bo już powolutku muszę popatrzeć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Mój cudowny przyjaciel Konrad Bikowski jest wspaniałym projektantem i wiem już, że u niego chciałabym zamówić suknię ślubną. Tak naprawdę to trzy suknie ślubne, bo chciałabym mieć właśnie trzy. Przymierzyłam parę modeli, które już są gotowe, żeby wiedzieć, w którym kierunku chcemy iść. Mój chłopak też powiedział, że już powinnam coś powybierać. Wzięłam najlepszą przyjaciółkę, która mi doradzała, co dobrze wygląda, a co nie

— powiedziała Monika Miller w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl