Ile kosztowała suknia Agnieszki Szulim z Balu TVN? Ta kwota zwali Was z nóg! Piotr i Agnieszka Woźniakowie-Starakowie w minioną sobotę zaliczyli pierwsze publiczne wyjście od czasu swojego hucznego ślubu i wesela. Po ceremonii w Wenecji młodzi na chwilkę wstrzymali się z miesiącem miodowym. Oboje postanowili wesprzeć imprezę charytatywną, z którą mają same miłe wspomnienia. To właśnie dwa lata temu na Balu TVN Agnieszka Szulim poznała Piotra Woźniaka-Staraka, rok później milioner oświadczył się dziennikarce, a w tym roku na czerwonym dywanie pojawili się jako małżeństwo.

Na ten specjalny wieczór Agnieszka Woźniak-Starak wybrała też wyjątkową kreację, która wzbudzała mieszane uczucia. Dużo tiulu i gorset eksponujący ramiona to znaki rozpoznawcze kreacji z metką Oscara de la Renty. Jej cena to aż 30 tysięcy złotych! Do tego dochodzą zjawiskowe kolczyki - klipsy warte 1300 złotych!

Nie da się ukryć, że gwiazda uwielbia zaszaleć i często stawia na ekskluzywne ubrania i dodatki. Jak Wam się podoba jej stylizacja?

Agnieszka Szulim w sukni za 30 tysięcy złotych

East News

Czy warta swojej ceny?