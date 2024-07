1 z 10

Margaret to bez wątpienia jedna z najoryginalniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Wyróżnia się nie tylko talentem i charyzmą, ale także doskonałym wyczuciem stylu. Bez wątpienia ma swój styl, a jednocześnie śledzi aktulane trendy modowe. Wszystko to sprawia, że nie sposób jej nie zauważyć. Zobacz: Miało być seksownie i z polotem, wyszło źle. Oto najgorsza stylizacja sylwestrowa

Wczoraj dała temu wyraz szczególnie. Na wrocławskiej scenie zaprezentowała dwie stylizacje. Jedna z nich składająca się głównie z piór była bardzo spektakularna. Zwłaszcza oryginalna kurtka z kucykami Pony. Jednak to drugi zestaw najbardziej zapadł w pamięć. Spektakularna czerwona, geometryczna sukienka z piór to nic przy butach, które artystka do niej dobrała. Takich butów w polskim show-biznesie jeszcze nie widzieliśmy. Bordowe, lakierowane zakrywające całą nogę zrobiły furorę i przyciągnęły spojrzenia wszystkich.

Podobają Wam się?

Zobacz: Górniak przytyła po świętach. Podkreśliła brzuszek na Sylwestrze we Wrocławiu