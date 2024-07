1 z 7

Bez wątpienia plejadą gwiazd na sylwestrowej scenie mogła pochwalić się telewizyjna Dwójka, która swoje koncerty zorganizowała we Wrocławiu. Mimo mrozu na wrocławskim rynku pojawiły się tłumy, które wspierały swoich idoli i czekali na ulubione przeboje. Niewątpliwie największą gwiazdą była Edyta Górniak, która jak zawsze zachwyciła publiczność.

Choć wokalistka ubrana była dość skromnie i mało spektakularnie w porównaniu do innych gwiazd to i tak zrobiła największą furorę. Na scenie zaprezentowała między innymi swój singiel "Your High, który przypadł do gustu słuchaczom. Tego wieczora artystka postawiła na złote, cekinowe spodnie, które podkreślały jej zgrabne nogi i białą rozpinaną bluzkę, która odsłoniła co nieco ciała. Górniak nie przeszkadzała niska temperatura i jak zawsze dała z siebie wszystko.

