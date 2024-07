1 z 8

Sobotni wieczór w The Voice of Poland jak co tydzień wywołał wiele emocji. Z pewnością był to najbardziej stresujący moment dla jego uczestników, którzy walczyli o wejście do półfinału. Jednak nie tylko oni zachwycili swoimi występami. Na scenie oprócz Edyty Górniak pojawiła się także zjawiskowa Justyna Steczkowska i zaśpiewała swój nowy utwór "To co jest Ci dane".

We wczorajszym odcinku artystka postawiła na aż trzy zestawy. Najbardziej spektakularny założyła na czas występu na scenie: czarne, skórzane spodnie, długie kozaki i efektowna bluzka przypominająca złote skrzydła. Efekt zapierał dech w piersiach. Dwie pozostałe stylizacje były równie zachwycające, a wokalistka prezentowała się jak prawdziwa diwa.

W której wam podobała się najabardziej?