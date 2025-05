Tomasz Jakubiak był cenionym kucharzem, znanym widzom z licznych programów kulinarnych oraz roli jurora w show „MasterChef Nastolatki”. Jego charyzma, pasja do gotowania i ciepłe usposobienie zyskały mu ogromną sympatię fanów w całej Polsce. Wielu podkreślało, że nie tylko potrafił dzielić się kulinarną wiedzą, ale także inspirował do życia pełnego smaku i miłości.

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku w wieku 41 lat. Od miesięcy zmagał się z rzadkim nowotworem, który zaatakował jego jelita, miednicę i kręgosłup. Leczenie odbywał m.in. w Izraelu oraz Grecji, gdzie szukał nadziei na poprawę stanu zdrowia. Mimo intensywnej walki i wsparcia najbliższych choroba okazała się silniejsza. Ostatnie dni życia spędził w Polsce u boku bliskich.

Tomasz Jakubiak był miał w sobie wiele radości i pozytywnych emocji. W życiu prywatnym był bardzo rodzinny, o czym świadczy jeden ze wpisów na social mediach jego mamy, gdzie została oznaczona przez swojego syna we wzruszającym poście. W przeszłości, z okazji Dnia Matki, Tomasz Jakubiak opublikował na Instagramie zdjęcie z matką Grażyną oraz dołączony do niego emocjonalny wpis. Napisał: