W porannym programie "halo, tu Polsat" Agnieszka Kaczorowska pojawiła się z mamą, Anną Garwolińską, dzieląc się wzruszającą opowieścią o rodzinnych więzach i codziennym wsparciu. Tancerka przyznała, że bez pomocy mamy nie byłaby w stanie pogodzić treningów z wychowywaniem córek. Tymczasem już dziś wraz z Filipem Gurłaczem powalczy o awans do finału "Tańca z Gwiazdami".

Reklama

Agnieszka Kaczorowska z mamą w "halo, tu Polsat"

W niedzielny poranek, tuż przed półfinałowym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w studiu "halo, tu Polsat" w towarzystwie swojej mamy – Anny Garwolińskiej. Było to ich pierwsze wspólne wystąpienie w telewizyjnym wywiadzie na żywo. Aktorka znana z roli Bożenki w serialu "Klan" złożyła na wizji poruszające podziękowania swojej mamie za pomoc w wychowywaniu dzieci. Agnieszka Kaczorowska nie kryła, że bez obecności mamy nie poradziłaby sobie z codziennymi obowiązkami.

''Taniec z Gwiazdami'' jest niesamowicie intensywnym programem, ilość godzin, którą trzeba na sali wytańczyć, to jest bardzo, bardzo dużo, czasem są wieczorne, nocne próby. Bez mamy opieka nad dziewczynkami to by była po prostu... Ja nie wiem, jak bym musiała to inaczej zorganizować. Prawdopodobnie musiałabym sięgać po pomoc obcą, nazwijmy to w ten sposób. To nie byłoby to. Mam spokój i zawsze mogę na mamę liczyć powiedziała Agnieszka Kaczorowska w ''Halo, tu Polsat''.

Z kolei Anna Garwolińska z dumą i wzruszeniem opowiedziała o swojej roli jako babcia:

Potrafiłam pogodzić i teraz potrafię pogodzić pracę z ''dodatkowym etatem'' z wnuczkami. Uwielbiam je, one są wspaniałe, tak mnie kochają. Lepiej jest poświęcić dla nich pracę. Spędzanie z nimi czasu to sama przyjemność dodała mama tancerki.

Mama Agnieszki Kaczorowskiej o tym, czego nauczyła się od córki

W dalszej części rozmowy bohaterki programu mówiły o tym, czego się od siebie nauczyły. Agnieszka z uznaniem wspominała, że to mama motywowała ją do treningów i wspierała w trudnych chwilach, co miało ogromny wpływ na jej karierę. Anna Garwolińska zdradziła natomiast, że to właśnie córka nauczyła ją pozytywnego spojrzenia na życie:

Nauczyłam się od Agnieszki, żeby optymistycznie patrzeć na wszystko — na zasadzie, że wszystko jest po coś, że jeśli czasami coś przykrego nam się zdarzy w życiu, coś nieprzyjemnego, to to przejdzie, to było po coś. Później się okazuje, że rzeczywiście, dzięki temu coś innego się rozwinęło, coś dobrego się wydarzyło. Tego mnie nauczyła, żeby się nie przejmować, nie popadać w złe nastroje mówiła mama Agnieszki Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zyskali miano jednej z najbardziej wyróżniających się par w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Ich występy regularnie zachwycają jurorów i publiczność, zbierając najwyższe noty i entuzjastyczne komentarze. Wśród nich szczególnie zapisał się zmysłowy taniec kizomba oraz trio z ojcem Filipa, które otrzymało maksymalne 40 punktów. Choreografie duetu cechuje precyzja, emocjonalność i artystyczna głębia, co czyni ich jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa.

Para obecnie przygotowuje się do półfinału, który odbędzie się dzisiaj. Ich relacja na parkiecie oparta jest na profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu, co podkreślają oni sami. Wszystko wskazuje na to, że ich zaangażowanie i pasja mogą doprowadzić ich aż do finału, który zaplanowany jest na 11 maja.

Zobacz także: