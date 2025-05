80-letni pan Jerzy z Gdańska przekazał swoje mieszkanie Karolowi Nawrockiemu, obecnemu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, w zamian za obietnicę opieki. Obecnie pan Jerzy przebywa w państwowym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, a koszty jego pobytu pokrywane są ze środków publicznych. Karol Nawrocki nie ponosi finansowej odpowiedzialności za opiekę nad seniorem. Ta sytuacja wywołała publiczną dyskusję na temat umów typu "mieszkanie za opiekę" oraz odpowiedzialności osób, które otrzymują nieruchomości od seniorów.

Pan Jerzy obecnie mieszka w państwowym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Wsparcie, które otrzymuje, obejmuje nie tylko zakwaterowanie, ale także całodobową opiekę i dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej. Placówka, w której przebywa, zapewnia mu wszystkie niezbędne świadczenia zgodnie z obowiązującymi standardami opieki nad osobami starszymi. Warunki, w jakich mieszka pan Jerzy, są zgodne z normami prawnymi i mają na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa i godności w podeszłym wieku. Jednak nie na to umawiał się z kandydatem na prezydenta Polski.

Opiekowałem się starym schorowanym człowiekiem, który był przez lata moim sąsiadem. Wspomagałem go. Jest na to masa dowodów, do których nie sięgacie

- komentował publicznie sprawę Karol Nawrocki, który zobowiązał się pomagać 80-latkowi w zamian za jego mieszkanie.