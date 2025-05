Choć wydaje się, że dopiero co Natalia Kukulska debiutowała jako młoda artystka, dziś to ona z dumą obserwuje dorosłość swojego dziecka. Jej córka, Anna Dąbrówka, właśnie wkroczyła w dorosłość, obchodząc swoje 20. urodziny.

Anna Dąbrówka, córka Natalii Kukulskiej, skończyła właśnie 20 lat. Z okazji jej urodzin, wokalistka postanowiła opublikować na Instagramie wyjątkowy wpis. W relacji artystki nie zabrakło emocji, nostalgii, ale też szczerości dotyczącej ich relacji. Na swoim profilu Natalia Kukulska opublikowała serię zdjęć z córką oraz rozbudowany opis. Zwracając się bezpośrednio do Anny, piosenkarka napisała:

Anna 20. Trudno w to uwierzyć. Ale zdjęcia nie kłamią… Ktoś całkiem nowy? Zapewne. Ale bardzo też mój, ze mnie i na zawsze we mnie. Kocham najmocniej! A relacja matka/córka wcale do tych najprostszych nie należy. Zwłaszcza dla mnie. Odkrywam ją z jednej strony, czyli znam w połowie, a tak bardzo chciałabym w pełni… Może byłoby łatwiej pewne rzeczy rozumieć… ale przecież miłości wystarczy, że jest! Anusiu kochana, od dziś nie nastolatko… bądź zawsze bezpieczna i szczęśliwa i leć wysoko, wierząc w siebie tak mocno, jak my wierzymy!!!@annadabrowka

- napisała w poście Natalia Kukulska.