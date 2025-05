Sylwia Bomba, popularna z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" podzieliła się sekretem swojej diety. Wspomniała o tym na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i filmy związane ze swoją codziennością. Celebrytka opowiedziała, ile kalorii spożywa dziennie, by zachować swoją zjawiskową sylwetkę. Ostatnio odpoczywała na wyspach kanaryjskich, a dokładnie Seszelach, na których dumnie eksponowała swoje kobiece kształty.

Ile kalorii dziennie spożywa Sylwia Bomba?

Podczas pobytu na Seszelach, Sylwia Bomba pochwaliła się swoją sylwetką na Instagramie, prezentując zdjęcia w bikini. Pod jednym ze zdjęć fani zaczęli pytać o jej dietę, a sama celebrytka postanowiła podzielić się swoim sekretem i zdradziła, ile kalorii spożywa dziennie.

Maksymalnie 1500 kcal dziennie zjadam, staram się raczej trzymać 1200 kcal. Ale podstawą jest komponowanie posiłków wyznała Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba z Grzegorzem Collins i córką na Seszelach

Sylwia Bomba zafundowała sobie i swojej rodzinie niezapomniane wakacje na Seszelach. Celebrytka wybrała ten rajski archipelag jako miejsce wypoczynku, gdzie w towarzystwie córki i Grzegorza Collinsa cieszy się piękną pogodą, tropikalnym klimatem i spokojem.

Dla celebrytki był to czas na regenerację, relaks i wspólne chwile z najbliższymi. Na Instagramie regularnie dzieliła się pięknymi zdjęciami z tego wyjątkowego miejsca, pokazując, jak wyglądał jej idealny urlop w jednym z najpiękniejszych zakątków świata.

Sylwia Bomba schudła 30 kg

Jakiś czas temu Sylwia Bomba podzieliła się swoją metamorfozą, w ramach której schudła 30 kg. Gwiazda zdradziła, że kluczem do sukcesu była zmiana diety oraz regularna aktywność fizyczna. Wspomniała, że zaczęła jeść mniej, ale zdrowiej, a także wdrożyła plan treningowy, który dostosowała do swoich możliwości. Bomba podkreśliła, jak ważne jest, aby nie tylko dbać o wygląd, ale i o samopoczucie, zachęcając innych do podejmowania działań na rzecz zmiany stylu życia.

Ja zawsze się odchudzałam dietą, bo dieta to jest 70 proc. sukcesu, ale teraz dołożyłam ćwiczenia, bo ich mi naprawdę brakowało mówiła jakiś czas temu dla Party.pl

Sylwia Bomba chwali się szczupłą sylwetką na Seszelach