W marcu u Tomasza Jakubiaka zdiagnozowano zaawansowanego raka jelita cienkiego oraz dwunastnicy. Niestety, w momencie wykrycia choroba zdążyła już zaatakować kręgosłup i kości miednicy. Znany juror programów kulinarnych, takich jak „MasterChef Junior”, rozpoczął intensywne leczenie – najpierw chemioterapię, a później terapię za granicą. Mimo starań lekarzy i walki z chorobą jego stan uległ pogorszeniu, a nowotwór rozprzestrzenił się na kolejne organy. 30 kwietnia 2025 roku Tomek zmarł.

Po tragicznej informacji o śmierci Tomasza Jakubiaka Internet zalał niezmierny ból połączony ze smutkiem. Tłum fanów i bliskich mu osób pożegnał kucharza. Jedną z tych osób była również Zosia Zalewska, która zawdzięcza Tomkowi wiele dobrego. Na profilu uczestniczki drugiego sezonu "Master Chef Nastolatki pojawił się wzruszający wpis: