Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz podbijają serca widzów w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie jako jedna z czterech pozostałych par walczą o miejsce w wielkim finale. Ich występy zachwycają nie tylko precyzją i emocjami, ale również wyraźną więzią, jaka łączy ich na parkiecie. W ostatnich wypowiedziach Kaczorowska podkreśliła zarówno wyjątkową relację, jaką zbudowali z Gurłaczem, jak i jego niezwykłą charyzmę, która – obok ciężkiej pracy i talentu – sprawia, że z odcinka na odcinek robi ogromne postępy.

Agnieszka Kaczorowska o relacji z Filipem Gurłaczem

W programie "halo, tu Polsat" Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w towarzystwie swojej mamy. To właśnie wtedy, w emocjonalnej rozmowie, tancerka opowiedziała o tym, jak układa się jej współpraca z Filipem Gurłaczem.

Mamy super relację z Filipem. Ona rzeczywiście jest taka bliska, pełna zaufania do siebie. Mamy takie zwykłe, ludzkie flow ze sobą. Świetnie się ze sobą czujemy i staramy się po prostu robić najlepszą robotę, jaka jest tylko możliwa na parkiecie i jako aktorzy też tworzyć taneczne spektakle, wcielać się w role, pokazywać ludziom piękne historie w oparciu o ludzkie prawdziwe emocje, bo o tym jest taniec przyznała tancerka w ''Halo, tu Polsat''.

Agnieszka Kaczorowska chwali Filipa Gurłacza

Agnieszka Kaczorowska nie szczędziła słów uznania dla swojego tanecznego partnera. Jak podkreśliła, Filip Gurłacz to nie tylko osoba utalentowana, ale przede wszystkim niezwykle pracowita.

Filip jest niesamowicie zdolny i bardzo pracowity i dzięki temu to przynosi efekty, bo sam talent, sama praca, to nie wszystko, brakowałoby tej charyzmy. Tutaj są te dwa czynniki, które powodują, że Filip poczuł taniec całym sobą i robi niesamowite postępy, z czego ja jestem bardzo dumna dodała.

Półfinał 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od początku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" przyciągają uwagę zarówno widzów, jak i jurorów. Ich występy charakteryzują się nie tylko techniczną precyzją, ale przede wszystkim emocjonalną głębią i scenicznością. W jednym z ostatnich odcinków zachwycili krakowiakiem i tangiem, co tylko umocniło ich pozycję w gronie faworytów. Każdy kolejny taniec pokazuje ogromne postępy Gurłacza i silne partnerstwo sceniczne, które udało się zbudować między nim a Kaczorowską. Dzięki tej synergii ich choreografie wyróżniają się na tle konkurencji. Dziś wieczorem duet stanie do jednej z najważniejszych rywalizacji – półfinału, który zdecyduje o tym, kto awansuje do wielkiego finału i będzie miał szansę powalczyć o Kryształową Kulę.

