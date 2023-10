Właśnie zaczyna się Matura 2023! Maturzyści przystąpią dziś do pierwszego egzaminu - z języka polskiego. Trzymamy za nich kciuki! Czy matura jest jednak potrzebna, żeby osiągnąć sukces? Są gwiazdy, które udowodniły, że w show-biznesie można poradzić sobie bez egzaminu dojrzałości.

Reklama

Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Paulina Młynarska czy Dawid Kwiatkowski - te polskie gwiazdy nie mają matury. Choć nie zachęcamy nikogo do rezygnacji z egzaminu dojrzałości, to okazuje się, że wielka kariera bez matury jest możliwa. Szczególnie, jeśli już we wczesnej młodości można poszczycić się wybitnym talentem w jakiejś dziedzinie. Tak było w przypadku naszych gwiazd. Wiele z nich rozbłysło zanim jeszcze udało im się podejść do egzaminu dojrzałości. Kiedy przyszedł czas na wybór - szkoła albo kariera, niektóre gwiazdy postawiły na show-biznes. Opłaciło im się? Zobaczcie zdjęcia gwiazd, którym nie jest dane pochwalić się świadectwem dojrzałości.