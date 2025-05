Doda, czyli Dorota Rabczewska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek i celebrytek. Znana ze swojego wyrazistego wizerunku oraz scenicznej charyzmy, nie przestaje zaskakiwać fanów nowymi aktywnościami. Obecnie przebywa w Hiszpanii, gdzie łączy wakacyjny wypoczynek z intensywnymi treningami na siłowni.

Doda nie rezygnuje z treningów na wakacjach

Choć wielu marzy o błogim odpoczynku pod palmami, Doda postanowiła inaczej spędzić swój czas w Hiszpanii. Zamiast leniuchować, artystka wybrała intensywne treningi na siłowni. Jej relacje z wakacyjnych ćwiczeń pojawiły się w mediach społecznościowych, wzbudzając niemałe zainteresowanie fanów. Szczególną uwagę przykuł fakt, że podczas treningów Doda nie była sama. Towarzyszył jej umięśniony mężczyzna, którego obecność nie umknęła uwadze internautów. Para wspólnie ćwiczyła, wyciskając siódme poty.

Obsesja na punkcie pośladków i mięśni brzucha

Jakiś czas temu rozmowie z RMF FM Doda zdradziła kulisy swojej motywacji do treningów. To właśnie te partie ciała są dla niej najważniejsze, co doskonale widać w jej sportowym zaangażowaniu.

Ja mam obsesję na punkcie pośladków, mam obsesję na punkcie mięśni brzucha i cały czas o tym myślę, cały czas to ćwiczę - wyznała.

Relacje z siłowni w mediach społecznościowych

Doda chętnie dzieli się swoimi postępami w sieci. Jej social media zapełniły się zdjęciami i nagraniami z treningów, w których prezentuje się w kusym stroju sportowym. Zarówno jej figura, jak i intensywność ćwiczeń, robią wrażenie na obserwatorach, którzy chwalą ją za determinację i konsekwencję.

Wyjazd do Hiszpanii, choć miał być wakacyjnym odpoczynkiem, stał się okazją do jeszcze większego zaangażowania w dbanie o sylwetkę. Doda nie tylko nie odpuszcza ćwiczeń, ale i pokazuje, że aktywność fizyczna to dla niej sposób na życie – nawet pod hiszpańskim słońcem.

