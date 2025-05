Maciej Pela to tancerz, choreograf i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej. Para była małżeństwem przez sześć lat, a ich rozstanie zostało ogłoszone jesienią 2024 roku. Pela znany jest także z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się fragmentami życia codziennego.

Maciej Pela, tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, opublikował wideo na social mediach, w którym przygotowuje danie spaghetti aglio e olio. Podczas gotowania zdobył się na sarkastyczny komentarz, odnosząc się bezpośrednio do swojej byłej żony. W filmiku Pela powiedział: