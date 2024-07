Alicja Bachleda-Curuś pojawiła się w ostatnich dniach na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Gdzie zaprezentowała się w genialnej stylizacji z rurkami i połyskującym sweterkiem. Dla nas bomba!

Zobacz więcej modnych stylizacji Alicji Bachledy-Curuś



My poszperałyśmy w sieciówkach i udało się nam stworzyć look inspirowany jej stylem. Czarne rurki ze sztucznej skóry i pudełkową kopertówkę wypatrzyłyśmy w Zarze. Sweterek z długimi rękawami i sandałki na stabilnym obcasie to element kolekcji marki Topshop. Szafirowe kolczyki znajdziecie wśród propozycji Scallini. Idealnym uzupełnieniem całej stylizacji jest seksowny makijaż. Czerwona szminka na ustach i biały lakier na paznokciach to strzał w 10-stkę!

W naszej galerii znajdziecie wszystkie elementy wykorzystane w naszej stylizacji: