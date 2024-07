1 z 8

Rafał Jonkisz i Radek Pestka mieli swoje studniówki. Jonkisz w Radomiu, a Pestka w Bydgoszczy. Pisaliśmy już o tym, jak przystojniacy się wystylizowali i jak wglądali tuż przed wielkim balem. A jak się bawili? Okazuje się, że nie dla wszystkich była to szampańska zabawa. Radek Pestka był niezadowolony z muzyki, jaka jest puszczana na zabawie, praktycznie cały czas siedział przy stoliku. Za to Rafał Jonkisz miał mnóstwo wywiadów, zdjęć i zamiast się bawić wypełniał medialne obowiązki Mistera Polski. Do swojej partnerki dołączył dość późno... Ale potem zachował się jak dżentelmen, schował telefon i na resztę wieczoru, a bardziej nocy był już tylko dla partnerki i znajomych z klasy. Co jeszcze się wydarzyło na studniówkach Mistera Polski i zwycięzcy Top Model?

