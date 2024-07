Rafał Jonkisz bawił się ze swoją partnerką na studniówce w Rzeszowie. A Radek Pestka z siostrą bliźniaczką w Bydgoszczy. Mister Polskie 2015 poszedł na studniówkę razem z Eweliną Grossman, którą wybrał spośród 400 kandydatek. Jonkisz dał wpis na Facebooku, w którym napisał, że zaczynają tańczyć poloneza i pokazał jak oboje z Eweliną się wystylizowali.

Rafał Jonkisz na swojej studniówce

W co oboje byli ubrani? W same polskie marki.

Ewelina: sukienka VISSAVI, buty i torebka Wojas, biżuteria Scallini. A Rafał Jonkisz: garnitur, koszula, mucha PAWO oraz buty Wojas.

Młody Mister pochwalił się, że to on zadbał o kreację swojej partnerki. Jak to ujął, nie chciał jej zostawić na lodzie :).

W porozumieniu z Eweliną, udało nam się skompletować całkiem przyzwoity zestaw. Prosto, bez jakiś specjalnych fajerwerków, ale myślę, że efekt końcowy wyszedł całkiem przyzwoicie. Postawiliśmy na polskie marki, bo jako Mister Polski uważam, że powinniśmy promować i doceniać, to co nasze. Żartowałem wczoraj, że moglibyśmy mieć z Eweliną metkę Made in Poland, bo jesteśmy od stóp do głów ubrani w rzeczy z Polski. - napisał na swoim Instagramie Jonkisz.

Radek Pestka z siostrą na swojej studniówce

Za to Radek Pestka, zwycięzca ostatniej edycji Top Model, wybrał rzeczy z sieciówki, podobnie jak jego siostra. Radek jest w garniturze HM, a Martyna w sukience z Mango.

I jak Wam się podoba efekt końcowy? Rafał i Ewelina dobrze się prezentują? A Radek Pestka z siostrą bliźniaczką Martyną? Głosujcie, która para lepiej!

PS. Ciekawe czy wszyscy założyli czerwoną bieliznę na szczęście? :)

Rafał Jonkisz wybrał na studniówkę Ewelinę Grossman, która marzy o karierze muzycznej:

Przygotowania Jonkisza do studniówki wyglądały tak:

Siostra Radka Pestki tuż przed studniówkowym makijażem: