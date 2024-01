To wyjątkowy rok dla Marcina Maciejczaka z "The Voice Kids". W tym roku zwycięzca 3. edycji programu wokalnego dla dzieci będzie zdawał maturę. Jednak to nie jedyne wyzwanie, któremu chciałby sprostać w najbliższym czasie. Marcin Maciejczak ma nadzieję, że będzie mógł reprezentować Polskę na Eurowizji 2024. Właśnie pokazał zdjęcia ze studniówki a fani dopingują:

Studniówka zaliczona, czas na Eurowizję

"Midnight dreamer" - Marcin Maciejczak pojedzie na Eurowizję 2024?

W tym roku reprezentant Polski na Eurowizję 2024 zostanie wybrany przez wewnętrzne preselekcje. O szansę reprezentowania Polski walczy Marcin Maciejczak z "The Voice Kids". Nastolatek już niedługo zaprezentuje piosenkę o tytule "Midnight Dreamer". Jak donosi eurowizja. org, propozycja Marcina Maciejczaka na Eurowizję to:

Bardzo apetyczna, ciut niegrzeczna kompozycja, wyraźnie ocierająca się o klimaty, które mogą być znane słuchaczom twórczości Years and Years

Na premierę "Midnight Dreamer" Marcina Maciejczaka będzie trzeba jednak jeszcze poczekać.

Instagram @marcinmaciejczak Instagram @marcinmaciejczak

Studniówka Marcina Majciejczaka z "The Voice Kids"

To bardzo intensywny rok dla Marcina Maciejczaka. Zwycięzca "The Voice Kids 3" w tym roku będzie podchodził do matury. Niedawno pochwalił się zdjęciami ze studniówki:

100 dni do maturki (już mniej) - napisał na Instagramie.

Fani trzymają kciuki nie tylko za jego edukację, ale również za powodzenie podczas preselekcji do Eurowizji 2024:

Studniówka zaliczona czas na Eurowizje. Trzymam kciuki

Marcin jesteś piękny i przeuroczy. Trzymam kciuki za maturke i Eurowizję

Piękni. Studniówka to mega przeżycie Pamięta się je na całe życie. Trzymam kciuki za maturę i Eurowizję Wierzę w Ciebie

Marcin Maciejczak pokazał swoją studniówkową stylizację. Zwycięzca "The Voice Kids" postawił na czarny klasyczny garnitur, czarną koszulę oraz czarny krawat.

