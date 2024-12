Andrzej Piaseczny jest jednym z popularniejszych polskich artystów, któremu udało się zgromadzić wokół siebie prawdziwą armię oddanych fanów. Chociaż muzyk stara się chronić swoje życie prywatne i raczej nie jest częstym bywalcem na imprezach branżowych, regularnie koncertuje, a w mediach społecznościowych dzieli się z odbiorcami wzmiankami dotyczącymi pracy. Tym razem zwrócił się do nich w przygnębiającej sprawie. Nie jest dobrze.

"Piasek" jest prawdziwą ikoną na polskiej scenie muzycznej. Kilka lat temu wokalista dokonał coming outu, wyjawiając przy okazji, że jest szczęśliwie zakochany. Podzielenie się tą informacją oficjalnie wiele go kosztowało, bowiem na co dzień Andrzej Piaseczny jak lew strzeże swojego życia prywatnego, a już tym bardziej sfery miłosnej. Skupia się przede wszystkim na koncertowaniu, a wszystkie jego występy gromadzą pod sceną prawdziwe tłumy.

Na początku grudnia "Piasek" rozpoczął serię świątecznych koncertów "Jeszcze zanim Święta", obejmujących największe polskie miasta. Podczas minionego występu w Bielsku-Białej nie wszystko poszło tak, jak sobie wyobrażał. Do sieci trafiło niepokojące nagranie z wydarzenia, dzięki któremu możemy zobaczyć, że głos artysty brzmiał inaczej, niż zazwyczaj. Śpiew wyraźnie sprawiał mu trudności, co dostrzegli zmartwieni fani.

Rzeczywiście, na potwierdzenie choroby muzyka fani nie musieli długo czekać, ale niestety... nie tylko o tym ich poinformowano. 17 grudnia, przed południem, na profilu Andrzeja Piasecznego pojawił się komunikat dotyczący odwołania koncertów w Toruniu i Łodzi, które przypadały na 17 i 18 grudnia. Fani mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za zakupione bilety.

Choć taki obrót spraw zapewne rozczarował wielu sympatyków "Piaska", w komentarzach okazali mu wsparcie.

Dużo zdrówka i do zobaczenia w innym czasie

