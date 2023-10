Wiktoria Gąsior to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych uczestniczek "Hotelu Paradise". Choć ona sama nie wspomina swojego udziału w show najlepiej, to jednak większość fanów kojarzy ją właśnie z występu w tym programie. Pomimo iż od jej udziału w show minęło już sporo czasu, to jednak Wiktoria w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością, a fani chętnie śledzą jej dalsze losy. Tym razem dziewczyna nie miała jednak dla nich najlepszych wieści i przekazała, że ma problemy ze zdrowiem. Co się stało?

"Hotel Paradise": Wiktoria o swoich problemach zdrowotnych

Wiktorii Gąsior nie trzeba przedstawiać fanom "Hotelu Paradise". Dziś to popularna Influencerka, która na swoim Instagramie ma spore grono obserwatorów - jej profil śledzi ponad 321 tys. osób. Wiktoria chętnie dzieli się z fanami swoim życiem i szczerze opowiada, co u niej słychać. Jakiś czas temu Wiktoria z "Hotelu Paradise" przeszła ogromną metamorfozę - mocno ścięła włosy i zmieniła ich kolor.

Teraz jednak dziewczyna przekazała swoim fanom, że w nienajlepszej kondycji jest jej ręka. Wiktoria pokazała niepokojące zdjęcie mocno spuchniętej dłoni i wyznała:

- Dzień dobry, nie uwierzycie, gdzie idę. Do przychodni, bo dzisiaj obudziłam się z taką ręką. Trochę mi spuchła. Tego pierścionka w ogóle nie mogę zdjąć, bo jestem tak spuchnięta. Na tym też zawsze noszę pierścionek, ale zszedł mi pod mydłem, ale no ręka jest bardzo spuchnięta i chyba coś jest nie tak. Dlatego idę to sprawdzić. [...] Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było okej - powiedziała na swoim InstaStories.

Instagram/wiktoria_gasior

Po konsultacji z lekarzem Wiktoria z "Hotelu Paradise" wyjawiła, co jej dolega. Jak się okazało, to zapalenie stawu. Dziewczyna dodała również, że na szczęście udało jej się zdjąć z palca pierścionek - inaczej mogłoby się to bardzo źle skończyć.

- Udało mi się ściągnąć pierścionek. Nie chciałam go rozcinać, moje pierścionki mają wartość sentymentalną i są w rodzinie od lat, ale na szczęście jakoś zlazł z tego PALUCHA. Ledwo. Pani Doktor powiedziała, żeby zrobić to jak najszybciej, bo może dojść do martwicy palca. Łapa spuchnięta - rozpoznanie - zapalenie stawu. Dziś jadę jeszcze na RTG - dodała Wiktoria.

Instagram/wiktoria_gasior

Mamy nadzieję, że wdrożone leczenie szybko rozwiąże problem zdrowotny Wiktorii z "Hotelu Paradise". Trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia.

Instagram/wiktoria_gasior