Kazik Staszewski w szpitalu. Kult odwołuje koncerty

Fanów zespołu Kult mocno zaniepokoiło zdjęcie oraz oświadczenie, które pojawiło się w mediach społecznościowych grupy muzycznej. Najpierw zespół poinformował, że z powodu nagłej niedyspozycji Kazika Staszewskiego , jest zmuszony przełożyć najbliższe koncerty. Później w sieci pojawiło się zdjęcie wokalisty w maseczce przeznaczonej do inhalacji, które jeszcze bardziej spotęgowało obawy fanów. Co dzieje się ze słynnym muzykiem i w jakim jest stanie? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Kazik Staszewski ostro o gwiazdach, które otrzymają pomoc od państwa: "Lekarze tyrają ratując ludzkie życia za psi grosz" Co dzieje się z Kazikiem Staszewskim z zespołu Kult? Zespół Kult po długiej przerwie spowodowanej pandemią rozpoczął trasę koncertową, ale niestety, najbliższe występy grupy muzycznej jednak nie odbędą się. Powodem jest niedyspozycja Kazika Staszewskiego, o której poinformował zespół za pośrednictwem swojego Facebooka. Drodzy... bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji... jednak niestety, z powodu nagłej niedyspozycji wokalnej Kazika, jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy (16 czerwca) koncert Kult Akustik w łódzkim Klubie Wytwórnia, a także zaplanowany na dzień później koncert w CKK Jordanki w Toruniu. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, jednak w tej sytuacji zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze - czytamy w oświadczeniu zespołu Kult. Z oświadczenia nie dowiedzieliśmy się, co dokładnie dolega artyście, natomiast dzień później, również na oficjalnym Facebooku grupy Kult, pojawiło się zdjęcie Kazika Staszewskiego w masce przeznaczonej do inhalacji. Internauci zaczęli się obawiać, że muzyk zmaga się z koronawirusem i jest podłączony do tlenu. Dodatkowo podpis...