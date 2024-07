1 z 5

Justyna Steczkowska to jedna z najpiękniejszych polskich piosenkarek. Diwa wie, co i jak podkreślić, by fotoreporterzy nie mogli odwrócić od niej wzroku. Gwiazda w Międzyzdrojach jak zwykle pokazała klasę i oczywiście wyglądała niesamowicie. Steczkowska z okazji odsłonięcia odciśniętej dłoni założyła niebieską sukienkę ze zdobieniami Elisabetta Franchi. Kreacja podkreśliła wąską talię diwy. Ważnym elementem były proste szpilki Kazar, do tego rozwiane włosy oraz mocna kreska na górnej powiece. To przepis na look idealny!

Jak wam się podoba Steczkowska w takiej kreacji?

Zobacz też: Justyna Steczkowska już w Międzyzdrojach. Zobaczcie, jakim autem przyjechała na festiwal! ZDJĘCIA