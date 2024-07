1 z 8

Justyna Steczkowska jest jednym z gości Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. To święto kina, teatru i muzyki przyciąga do tej nadmorskiej miejscowości nie tylko wiele gwiazd, ale też turystów, którzy liczą na spotkanie znanych osób w restauracjach czy na słynnym deptaku. Justyna Steczkowska przyjechała do Międzyzdrojów w dniu otwarcia festiwalu, podczas którego weźmie udział w koncercie "Śpiewnik Pana Wasowskiego" oraz odciśnie swoją dłoń w Alei Gwiazd. Justyna Steczkowska już podczas pierwszego dnia festiwalu wyglądała jak prawdziwa gwiazda - postawiła na czarną mini i bardzo wysokie szpilki! Trzeba przyznać, że figury mogłoby pozazdrościć jej wiele kobiet ;-). Gwiazda na festiwal przyjechała ze swoim menadżerem, który przywiózł ją sportowym BMW. Jak Justyna prezentowała się na festiwalu? Zobaczcie zdjęcia!

