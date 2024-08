Właśnie trwa trzeci dzień "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024". To przedostatni dzień ulubionego festiwalu, który odbywa się w Sopocie w Operze Leśnej. Jako jedna z pierwszych wystąpiła Małgorzata Ostrowska, która przyćmiła wszystkie gwiazdy.

Małgorzata Ostrowska zabłysnęła na scenie

Sopocka scena płonie. Muzykę, która brzmi w Operze Leśnej słychać w połowie miasta. Trzeba przyznać, że pomimo tego, że festiwal niedawno się zaczął, fani już zdążyli zachwycić się paroma występami. Zrobiło się gorąco kiedy na scenę weszła ikona muzyki Małgorzata Ostrowska. 66-letnia gwiazda pokazała, w jak świetnej jest formie i że jej muzyka jest ponadczasowa.

Małgorzata Ostrowska cała na złoto porwała publikę do śpiewu. Kiedy publiczność w Sopocie usłyszała piosenkę "Meluzyna" słychać było głośne śpiewy fanów, którzy nie mogli powstrzymać emocji.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

W sieci po wystepie Małgorzaty Ostrowskiej pojawiły się już pierwsze pozytywne komentarze. Na Instagramie "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024" możemy zobaczyć miłe słowa skierowane w kierunku piosenkarki:

Najlepsze była Ostrowska! Zdecydowanie królowa.

Kto jeszcze pojawi się dziś na scenie w Sopocie? W Operze Leśnej nie zabraknie takich gwiazd jak:

Agnieszka Chylińska,

Urszula,

Felicjan Andrzejczak,

Kaśka Sochacka,

Ewa Bem,

Stanisław Soyka,

De Mono,

Enej,

BARANOVSKI,

Natalia Przybysz,

Izabela Trojanowska,

Emo,

Felicjan Andrzejczak,

Renata Przemyk.

Będziecie oglądali?