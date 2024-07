Kilka tygodni temu media zaczęły spekulować na temat ciąży Justyny Steczkowskiej. Gwiazda nie chciała komentować doniesień tabloidów i skupiła się na realizacji swoich planów zawodowych. Po fali publikacji i okładek w poczytnych magazynach, Justyna w końcu zdecydowała się potwierdzić ciążę.

W rozmowie z Onet.pl piosenkarka zdradziła, w którym jest miesiącu i zaprzeczyła plotkom na temat płci dziecka.

- Hmm... No tak, chciałam mieć jak najdłużej święty spokój, ale jak sam widzisz, w 5. miesiącu nie da się tego ukryć. W takim razie tobie jako pierwszemu potwierdzam, że jestem w ciąży. To tyle oficjalnych "narodowych spraw", bo to, jakiej płci będzie to słodkie maleństwo, nie wiem nawet ja, chociaż wiedzą to już za nas prawie wszystkie media. - żartowała Justyna.