Ku zdziwieniu publiczności Ania i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" postanowili, że spróbują ze sobą szczęścia. Para związała się, pomimo tego, że początkowo nic na to nie wskazywało. Pod koniec ubiegłego roku para poinformowała, że spodziewa się dziecka. W Wigilię również nie zabrakło pozytywnych informacji. Rolniczka na Instagramie pochwaliła się zaręczynami.

Ania i Jakub z 10 sezonu "Rolnik szuka żony" spodziewają się syna. To mężczyzna wyjawił tę informację, z czego ukochana nie była zadowolona, co zauważyli wierni fani. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, że mężczyzna nie powinien sam podejmować takiej decyzji, tylko uzgodnić ją z narzeczoną.

Tym razem Ania postanowiła urządzić Q&A dla swoich fanów. Pomiędzy nagraniami na InstaStories na tematy związane z kosmetykami i makijażem odpowiedziała na wiadomości obserwatorów. Jednym z pierwszych pytań, jakie pojawiły się na profilu uczestniczki show, było pytanie kiedy pokaże swój ciążowy brzuszek.

Nie wiem kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom

- odpowiedziała Ania.