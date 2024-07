Tegoroczna wiosna należy do Justyny Steczkowskiej i to nie tylko ze względu na znakomitą rolę jurorki w "The Voice of Poland", ale przede wszystkim z racji niespodzianki jaką jest jej ciąża. Gwiazda, co prawda, nie potwierdziła doniesień tabloidów, ale zrobili to za nią znajomi na łamach magazynu "Flesz". Po głośnej okładce (zobacz), na wczorajszej konferencji Polsat Cafe piosenkarka bardzo sprytnie skomponowała swoją stylizację.

Na prezentacji wiosennej ramówki kobiecej stacji, Justyna zachwyciła w sukience z baskinką w grochy. Taki model zapewnił znakomity kamuflaż dla ciążowego brzuszka gwiazdy. Diwa niechętnie pozowała do zdjęć z profilu, a do tego wszystkiego pod koniec konferencji wstała i wyszła, co uniemożliwiło dziennikarzom zadanie niekomfortowych pytań.

Dobrym pomysłem było też podpięcie włosów, które odwracały uwagę od brzuszka Steczkowskiej. Mimo to, przy dokładnym przyjrzeniu się zdjęciom, można zauważyć już pierwsze krągłości:

Justyna i pozostałe gwiazdy Polsat Cafe na konferencji prasowej: