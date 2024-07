W ostatniej chwili okazało, że Edyta Górniak tak jak Justyna Steczkowska, będzie gwiazdą Sylwestra w stacji TVN w Krakowie. Gazeta "Fakt" dotarła do informacji, że Justyna Steczkowska jest wściekła na Edytę Górniak. Powód? Według informacji gazety Steczkowska na sylwestrze ma zarobić 18 tys. zł, a Edyta Górniak aż 120 tys.zł!

Justyna Steczkowska szybko zareagowała!

Kochane media! Nie znam słowa "wściekłość"... i to na innego artystę, który występuje na tej samej scenie. Zarobków innych nie komentuję, ale tradycyjnie... kolorowe media mają informacje niezgodne z prawdą. Zresztą, nie po raz pierwszy i nie ostatni. :) Do zobaczenia w Krakowie i w TVN. Życzę Wszystkim dobrej zabawy i jestem pewna, że cygańskie wesele rozgrzeje krakowską publiczność i telewidzów, a "Dziewczyna Szamana", w afrykańskiej wersji, porwie do tańca! - napisała na swoim Facebooku Justyna Steczkowska.