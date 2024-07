Edyta Górniak od wielu lat przygotowuje się do wydania swojej płyty. Gwiazda już kilka razy przesuwała datę premiery krążka, który z pewnością będzie wielkim wydarzeniem na polskim rynku muzycznym. Górniak zdradziła ostatnio, że jej najnowsza płyta trafi do sklepów 14 lutego 2012 roku, czyli w Walentynki! Zniecierpliwieni fani wreszcie będą mogli usłyszeć długo przygotowywane utwory.

Okazuje się, że tego samego dnia miała ukazać się płyta Justyny Steczkowskiej! Miała, ponieważ jak donosi „Fakt”, artystka w obawie przed rywalizacją z Górniak chce przesunąć premierę krążka.

- Justyna nie wie co teraz zrobić. Edyta ją bardzo zaskoczyła. Prawdopodobnie przesunie o kilka dni premierę swojej płyty, bo boi się rywalizacji z Edytą- zdradza informator tabloidu.

Wygląda więc na to, że Justyna Steczkowska nie chce konkurować ze swoją koleżanką z show-biznesu. Czyżby obawiała się porażki?

