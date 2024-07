Wydawało się, że do nielicznego grona gwiazd, które nie zdecydują się na wykonanie splasha/Ice Bucket Challenge dołączy Kuba Wojewódzki. W końcu od pierwszej nominacji, którą obdarował go Michał Figurski, minęło już kilka tygodni, a w międzyczasie nominowali go również Dawid Kwiatkowski i sieć Play.

Showman postanowił jednak sprostać zadaniu i wylał na siebie wodę z lodem podczas pierwszego odcinka nowego sezonu swojego show. Wojewódzki postarał się jednak, aby jego splash był wyjątkowy i za pojemnik posłużył mu... puchar piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drogocenne trofeum z wodą podała mu oczywiście Sonia Wesołowska, a sam Kuba nie omieszkał oczywiście nominować kolejnych osób. Na pierwszy ogień poszła Kinga Rusin, z którą dziennikarz od lat toczy małą medialną wojnę. Wojewódzki wytypował również całą drużynę Celtiku Glasgow.

Oglądaliście splasha Wojewódzkiego? Jak wypadł? Warto nadmienić, iż Kuba zadeklarował wsparcie jednej z fundacji charytatywnych.

