1 z 15

Wczoraj pokazaliśmy wam jedno z pierwszych zdjęć Małgorzaty Sochy po urodzeniu w połowie miesiąca córeczki Zosi. Dziś mamy dla was więcej fotek świeżo upieczonej mamy. Zobacz: To była ciąża roku. Co po porodzie planuje Małgorzata Socha?

Aktorka jest wzorcową mamą i w nowej roli spełnia się doskonale. Gwiazda chce, aby jej dziecko rozwijało się prawidłowo i ostatnio udała się na badania kontrolne. Socha ubrana w modną stylizację składającą się ze skórzanej kurtki i zwiewnych spodni we wzory udała się do jednego z warszawskich szpitali.

Patrząc na zdjęcia można zauważyć, że Małgosia dość szybko wraca do swojej zgrabnej figury sprzed 9 miesięcy. Teraz pozostaje nam tylko czekać, aż aktorka powróci na czerwone dywany i ponownie będzie nas zachwycać swoimi modowymi wyborami.

Zobacz: Korwin śmieje się z Sochy: Jaki kraj takie rojal bejbi