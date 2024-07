Małgorzata Socha to jeden z niewielu chwalebnych przykładów na to, że da się zrobić oszałamiającą karierę i dostać na sam szczyt bez głośnych romansów i skandali. W jej przypadku kluczem do sukcesu okazała się konsekwentna praca oraz po prostu talent.

- Słyszałam, że bez skandali nie da się zaistnieć, a jednak mi jakoś się to udaje (śmiech) - czytamy w "Na żywo". - Nigdy nie kreowałam plotek na własny temat. Prawda jest taka, że życie każdej osoby, także aktora czy piosenkarza, ma lepsze i gorsze momenty. Jednak, gdy znanym ludziom coś nie wychodzi, trapią ich problemy, media rozpisują się o tym przez pół roku. To jest trochę niesprawiedliwe, ale nie ma na to rady...



(ac)