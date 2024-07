Leonardo DiCaprio ma swojego sobowtóra, o którym pisze już cały świat! To przystojny barman - Konrad Annerud, który do złudzenia przypomina przystojnego aktora z czasów "Titanica".

Leonardo DiCaprio ma swojego sobowtóra

Konrad Annerud pochodzi ze Szwecji i ma 21 lat, czyli mniej więcej tyle, co gwiazdor, kiedy pojawił się w "Romeo i Julii" czy "Titanicu". W latach 90. Leonardo DiCaprio rozkochał w sobie miliony fanek na całym świecie. Czy podobnie będzie z modelem? Wygląda na to, że tak. Jego zdjęciami zachwycają się ludzie z całego świata, a na swoim profilu na Instagramie ma już 160 tysięcy followersów. Zdjęcia Konrada ewidentnie inspirowane są przystojnym aktorem, a w jednym z wywiadów przyznał, że podczas wakacji we Włoszech chciał ogolić się na łyso, ponieważ wszyscy mylili go z DiCaprio i chcieli robić sobie z nim zdjęcia. Być może wkrótce Szwed otrzyma propozycję ciekawych kampanii reklamowych? Widzicie podobieństwo?

Konrad Annerud wygląda jak Leonardo DiCaprio

????: @stella_cocozza Mer bilder på http://stellacocozza.blogg.se/ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Konrad Annerud (@konradannerud) 28 Paź, 2015 o 4:55 PDT

Widzicie podobieństwo?

Back in the game @danielbaardh hahah #fakkingselfie Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Konrad Annerud (@konradannerud) 3 Sie, 2015 o 10:33 PDT

Konrad Annerud już robi furorę w internecie

L'ultima sera in Alghero con la famiglia... #gramthatshit Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Konrad Annerud (@konradannerud) 21 Sie, 2015 o 3:54 PDT

Na Instagramie ma już 160 tysięcy followersów

Foto: @watsonemmma Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Konrad Annerud (@konradannerud) 9 Kwi, 2015 o 10:10 PDT

A tak wyglądał Leonardo DiCaprio w młodości

Podobni?