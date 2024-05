„My Heart Will Go On” Celine Dion to jedna z najbardziej kultowych piosenek, jaka kiedykolwiek znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu - została nagrodzona, Złotym Globem i trzema Grammy. Choć trudno sobie to wyobrazić, ten hit mógł nie pojawić się w jednej z kultowych scen w "Titanicu". Dlaczego?

Reklama

Piosenka Celine Dion z "Titanica" miała zostać usunięta z filmu?

Wszyscy wzruszyliśmy się przy pełnej mocy balladzie Celine Dion, która jest metaforą relacji pomiędzy Jackiem (Leonardo Di Caprio) i Rose (Kate Winslet), a w zasadzie miłości samej w sobie.

Kilka lat temu wyszło na jaw, że ta piosenka prawie nie znalazła się w filmie (a co za tym idzie również jedna z najbardziej kultowych scen, gdzie Rose "lata"), ponieważ Sherry Lansing, producentka "Titanica", uznała ją za zbyt... „banalną”. Prawdziwe odczucia Lansing zostały ujawnione w biografii Stephena Gallowaya: "Sherry Lansing and the Making of a Hollywood Groundbreaker". Fragment książki opublikowany w The Hollywood Reporter, ujawniający m.in. tajemnice zza kulis powstania "Titanica", cytuje jedną z jej wypowiedzi, kiedy zwróciła się bezpośrednio do reżysera Oscarowego filmu, Jamesa Camerona z pytaniem o hit Celine Dion:

Jim, czy to nie jest trochę banalne? miała zapytać Lansing Camerona

Zobacz także: 56-letnia Celine Dion w druzgocącym wyznaniu nt. swojego stanu zdrowia. "Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać"

Najwyraźniej Cameron uznał utwór piosenkę Celine Dion za „fantastyczną", co potwierdzają miłość fanów i wysokie miejsca na listach przebojów na całym świecie. Amerykański Instytut Filmowy zgodził się z tym, umieszczając ją na 14. miejscu na liście "100 najlepszych utworów amerykańskiej muzyki filmowej"

Zobacz także

Wyobrażacie sobie scenę, gdzie Rose krzyczy "Ja latam" bez melodii "My Heart Will Go On" Celine Dion?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Bartek Ufniarz.