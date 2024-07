Śmierć Magdaleny Ż. wstrząsnęła całą Polską. Do polskich mediów wciąż docierają nowe szczegóły dramatu młodej Polki. 26 kwietnia samotnie wybrała się na wakacje do Egiptu. Przez kilka dni piękna dziewczyna przeżywała prawdziwy horror, który niestety, zakończył się dla niej tragicznie. Magdalena Ż. zginęła 30 kwietnia. Sprawę śmierci Polki wyjaśnia prokuratura, oraz Krzysztof Rutkowski, którego o pomoc poprosiła rodzina zmarłej Magdaleny Ż.

Nagranie ze szpitala w Egipcie

Dramat Magdaleny rozpoczął się 26 kwietnia. Młoda dziewczyna, która według relacji jej rodziców planowała wyjazd-niespodziankę dla swojego chłopaka, ostatecznie na urlop do Egiptu wyleciała sama. Już na miejscu jej zachowanie miało wskazywać, że ma poważne problemy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym przerażona Magda rozmawia ze swoim partnerem.

Podczas konferencji prasowej Krzysztof Rutkowski z kolei pokazywał zdjęcia na których widać, jak Magdalena leży na progu swojego pokoju w hotelu. Przerażona rodzina robiła wszystko, aby Magda jak najszybciej wróciła do Polski.

28 kwietnia Magda po raz pierwszy trafiła do szpitala w Port Ghalib. Lekarz, który opiekował się Polką opowiedział Super Expressowi o pobycie Magdaleny w placówce:

Była z rezydentem, przyjechała karetką. Ale nie chciała wyjść z pojazdu. Wróciła do hotelu - powiedział dr Ahmed Shawky. - Przyjechała następnym razem 30 kwietnia. Wtedy udało się ją umieścić na oddziale. Ale było to bardzo trudne. Wyrywała się nam, była bardzo agresywna. Krzyczała. Nie było z nią żadnego normalnego kontaktu.

Lekarz w rozmowie z tabloidem przyznał, że Magdalena Ż., po tym jak została przyjęta do szpitala, została przywiązana ręcznikami do łóżka. Mówił też, że nie powinna trafić do jego placówki, gdyż ta nie ma opieki psychiatrycznej. Tymczasem taka była potrzebna dziewczynie. Opisał też moment dramatycznego upadku Magdy...

...dziewczyna nie była przywiązana, bo chciała iść do toalety. Nagle skopała towarzyszącą jej pielęgniarkę. I niestety, wyskoczyła przez okno. Natychmiast trafiła na oddział intensywnej terapii. Po ok. dwóch godzinach uznaliśmy, że powinna zostać przewieziona do lepiej wyposażonego szpitala w Hurghadzie - mówił lekarz w tabloidzie.

Według informacji, jakie lekarz przekazał SE, Magdalena wyskakując z okna upadła na betonową posadzkę. Kilka dni temu z kolei, Krzysztof Rutkowski mówił, że Polska miała upaść na trawnik. A jaką przyczynę śmierci podejrzewa lekarz? Jak wyznał Super Epressowi, jego zdaniem to skutek wewnetrznego krwotoku:

Z relacji pielęgniarki wynika, że jej wyskok wyglądał, jak próba ucieczki. Prawdopodobnie nie wiedziała, że znajduje się tak wysoko. Ale to tylko moja teoria - powiedział dr Ahmed Shawky.

W sieci można znaleźć dramatyczne nagranie ze szpitala. Na nagraniu widać, jak kobieta szarpie się z kilkoma osobami na korytarzu.

Oto szokujące nagranie z Egiptu:

Młoda Polka zmarła 30 kwietnia.