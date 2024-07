Wojciech Smarzowi nie przyjął agrody od Jacka Kurskiego na Festiwalu Filmowym w Gdyni! Podczas tegorocznego festiwalu Jacek Kurski postanowił przyznać poza regulaminową nagrodę. Prezes TVP zdecydował, że należy się ona filmowi "Wołyń" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Po zakończeniu oficjalnej gali, na której zdecydowanie królował film "Ostatnia rodzina", Jacek Kurski chciał w kuluarach wręczyć Nagrodę Specjalną Prezesa TVP w wysokości 100 tysięcy złotych. Wojciech Smarzowski odmówił jej przyjęcia. Dlaczego?

Jeszcze nie otrzymałem żadnej nagrody i żadnej nagrody nie przyjąłem. Prezes telewizji pan Jacek Kurski chciał mi ją przekazać, ale nie chciał tego zrobić – co mnie zaskoczyło – na scenie, tylko po całej ceremonii. Co wydaje mi się dość kłopotliwe i dziwne - skomentował reżyser w radiu TOK FM.

O tym, że nagroda zostanie przyznana za kulisami już na samy początku gali poinformowała prowadząca, Aleksandra Rosiak. Wojciech Smarzowski przyznał, że z chęcią przyjąłby nagrodę, gdyby została ona wręczona na scenie, a nie za kulisami:

Telewizja publiczna jest koproducentem filmu „Wołyń”, a ten film, tak mi się wydaje, jest mostem, który łączy Polaków i Ukraińców. Podoba się i z jednej strony, i z drugiej. Gdybym taką nagrodę otrzymał na scenie, tobym ją przyjął i od razu przekazałbym ją – bo to nagroda finansowa – na jakąś fundację wołyńską. Słyszałem o tym, że mam nagrodę odebrać we wtorek. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ale ponieważ wszyscy mnie o to pytają, chciałem powiedzieć, że na razie sprawa nagrody jest absolutnie zawieszona.