Monika Olejnik cała na biało na zakończenie festiwalu w Gdyni

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dobiega końca. Ostatniego dnia na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd naszego kina i nie tylko. Na ściance pozowali m.in. Magdalena Boczarska, Janusz Gajos, Olga Bołądź, Maciej Musiałowski, Karolina Bruchnicka, Katarzyna Figura czy też Paulina Chapko. W gali zamknięcia udział wzięła także Monika Olejnik. Dziennikarka olśniła wszystkich białą stylizacją.

Monika Olejnik zamyka festiwal w Gdyni w białej kreacji

W sobotę 23 września odbyła się gala zamykająca 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To przede wszystkim wielkie święto kina. Do walki o Złote Lwy stanęło aż 16 produkcji. Narzekać na nudę nie mogli jednak również fani mody. Na czerwonym dywanie pojawiło się sporo interesujących stylizacji gwiazd. Co jakiś czas na ściance przewijał się też pewien wyjątkowy T-shirt z hasłem "Agnieszka Polland".

AKPA/Jacek Kurnikowski

Wśród uczestników wydarzenia fotoreporterzy mieli okazję przyjrzeć się Monice Olejnik. Dziennikarka tego dnia wybrała białą suknię z golfem. Kreacja podkreślała jej smukłą figurę. Gwiazda uzupełniła look naszyjnikiem Chanel. Trzeba przyznać, że zaprezentowała się fantastycznie.

AKPA/Jacek Kurnikowski

Monice Olejnik towarzyszył jej wieloletni partner Tomasz Ziółkowski. W trakcie pozowania na ściance para pokazała koszulkę z hasłem "Agnieszka Polland". W ten sposób — podobnie jak inni goście gali — okazali wsparcie reżyserce, która została skrytykowana przez środowiska prawicowe za film "Zielona granica". Autorką grafiki, która znalazła się na T-shircie, jest Matylda Damięcka.

AKPA/Jacek Kurnikowski

Nie po raz pierwszy dziennikarka zwróciła na siebie uwagę. Wcześniej Monika Olejnik pokazała się w cekinowej mini, bawiąc się w trakcie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak wam się podobają stylizacje prezenterki?

AKPA/Jacek Kurnikowski