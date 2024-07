Bycie modelką wcale nie jest łatwe! Nie dość, że trzeba nienagannie wyglądać, to jeszcze należy wykazać się odwagą.

W dzisiejszym odcinku modelki spotkają się z Magdą Gessler. Dziewczyny przyjechały do jej restauracji bardzo głodne, więc Magda uraczyła je wystawnym śniadaniem. Dania wyglądały pięknie, ale żadna z dziewczyn nie wiedziała co tak naprawdę je. Okazało się, że pięknie wyglądająca potrawa z malinami, którą z wielkim apatytem spałaszowała Honorata to bycze jądra. Honorata przyznała, że jej smakowały, ale myślała, że je coś sojowego, więc jej zaskoczenie było ogromne. Później okazało się, że dziewczyny w czasie sesji będą pozowały z tym co zjadły w wersji surowej.

Jakie były ich reakcje? Czy poradziły sobie z tą niecodzienną materią? Odpowiedzi na te pytania widzowie znajdą już dziś, 26 października, o godz. 21.30 w programie „Top Model. Zostań modelką”, emitowanym na antenie TVN.

Zobacz zdjęcia z przygotowań do sesji w naszej galerii!

