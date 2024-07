Dziś największe internetowe serwisy o gwiazdach w Stanach, jak i w Polsce żyją wielkim ślubem Joanny Krupy i Romaina Zago. Dziś rano donosiliśmy wam, jak będzie wyglądała wystawna ceremonia, oraz ołtarz pod którym zakochana para powie sobie sakramentalne "tak". Zobacz: Dzisiaj ślub Krupy. To będzie wielkie i drogie widowisko

W sieci znaleźć można filmik, na którym Joanna Krupa mierzy swoją suknię ślubną. Modelka postawiła na tradycyjną biel. Joanna swoją suknię pamiętała również o tym, aby podkreślić swoje walory. Zdobiony gorset pięknie podkreśla jej biust i odsłania ramiona.

Przygotowania do ceremonii oraz samo wesele będziemy mogli zobaczyć w nowym sezonie reality show "The Real Housewives Of Miami", w którym występuje Krupa.

Tak wyglądał ślub Joanny Krupy: