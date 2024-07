1 z 8

Ślub Bastiana Schweinsteigera w Wenecji

Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanovic są już po ślubie! Niemiecki piłkarz i serbska tenisistka pobrali się w jednym a najromatnyczniejszych miast na świecie - przepięknej Wenecji. Uroczystość cywilna odbyła się we wtorek w samo południe w Palazzo Cavalli - podał portal tvn24.pl. Druga część uroczystości - kościelna - ma się odbyć w środę w weneckim ratuszu. Para zatrzymała się siedmogwiazdkowym hotelu, w którym cena za noc to niemal 5 tysięcy euro! Uznawana za jedną z najbardziej atrakcyjnych tenisistek Serbka miała na sobie prostą, białą suknię z delikatnymi falbanami. Jej mąż postawił na klasyczny garnitur. Zrezygnowała jednak z krawata. Para wyglądała na bardzo szczęśliwą i równie wyluzowaną! Po uroczystości, zakochani małżonkowie wsiedli to łodzi i odpłynęli. W podobny sposób pobrali się George Clooney i Amal Alamuddin. Wenecja sprzyja zakochanym! Zobaczcie zdjęcia z weneckich zaślubin tej cudownej pary!

