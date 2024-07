Nergal skomentował ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka! Muzyk był jednym z gości zaproszonych na ceremonię, która odbyła się w Wenecji. Uroczystość była kameralna, tylko dla najbliższych przyjaciół i rodziny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zosia Ślotała, Edward Miszczak, Mateusz Banasiuk czy Alicja Resich-Modlińska. Adam "Nergal" Darski jako pierwszy i jedyny zdradził, że wybiera się na ślub. W dzień wylotu zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym poinformował, że leci na wielkie wydarzenie swojej przyjaciółki, Agnieszki Szulim, ale do ostatniej chwili nie wie, gdzie wyląduje. Jak widać państwo młodzi zadbali o każdy szczegół, aby jak najdłużej utrzymać w tajemnicy miejsce ceremonii.

Adam "Nergal" Darski skomentował ślub Agnieszki Szulim!

Dzisiaj już wiemy, że dziennikarka miała na sobie dwie suknie. Jedną zaprojektowaną przez duet modowy bizuu, w której Agnieszka Szulim powiedziała "tak" Piotrowi Woźniakowi-Starakowi i drugą w kolorze ognistej czerwieni, która sprawdziła się na weselu. W niedzielę o poranku Nergal postanowił skomentować to, co działo się minionej nocy i nie ma wątpliwości, że działo się i dla wielu to będzie niezapomniany weekend.

Dzień dobry :) To był piękny, dziki weekend!

My nie mamy wątpliwości, że świeżo upieczone małżeństwo i zaproszeni goście bawili się wyśmienicie! Redakcja Party.pl jeszcze raz składa serdeczne gratulacje!

Nergal skomentował ślub Agnieszki Szulim

Stylizacja Nergala ze ślubu Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka

W sobotę dziennikarka powiedziała "tak" Piotrowi Woźniakowi-Starakowi