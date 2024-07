Najsłynniejszy duet polskich projektantów Paprocki&Brzozowski, po sukcesie poprzedniej kolekcji „White”, zdecydował się stworzyć kolejne projekty ślubne. Najnowsze proejkty charakteryzują się romantycznymi prostymi fasonami z intrygującymi detalami i wykończeniami. Do stworzenia tej kolekcji panowie wykorzystali koronki, szyfony, koraliki i aplikacje, które połączyli z jedwabiami i taftami.

- Bardzo dobre przyjęcie poprzedniej kolekcji ślubnej marki Paprocki&Brzozowski było impulsem do stworzenia kolejnej. To dla nas niewątpliwie bardzo inspirujący temat, gdyż za każdym razem podchodzimy do projektu z wielką pasją.