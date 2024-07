To prawdziwa rewelacja dzisiejszego odcinka! Na samym początku drugiej odsłony Tańca z Gwiazdami prowadzący Krzysztof Ibisz ogłosił, że uczestnik programu Polsatu Sławomir Zapała ma syna. Jak ujawnił Ibisz dziecko urodziło się ledwie 3 godziny przed rozpoczęciem tego odcinka!

To pierworodny syn wokalisty! Chłopiec dostał imię Kordian.

Witaj w klubie - gratulował mu juror Michał Malitowski. Jemu też w drugim odcinku, choć poprzedniej edycji Tańca z Gwiazdami, urodziło się dziecko - dziś półroczna córeczka.

Kim jest Sławomir Zapała?

To aktor z wykształcenia, obecnie znany jako wokalista - przedstawiciel gatunku rock-polo. To w jego teledyskach wystąpiły Małgorzata Socha (do piosenki "Aneta") czy Ewa Kasprzyk.

Ponad rok temu Sławomir nagrał hit "Megiera".

Szczęśliwemu tacie gratulujemy potomka! I życzymy sukcesów na parkiecie!

Szczęśliwy tata Sławomir: